Kattant a bilincs 20 perce

Fellélegezhet a falu, elkapták a burai sorozatbetörőket

A kávéfőzővel kezdték, a végén pedig már a csaptelepeket és a mosdókagylókat is elvitték a Tiszaburai Általános Iskolából azok a fiatalok, akik egy hónap alatt háromszor is betörtek az oktatási intézménybe. A sorozatbetörőket végül elkapták a rendőrök, kiderült, több is van a rovásukon.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

Előállították a rendőrök azokat a sorozatbetörőket, akik háromszor is kirámolták júliusban Tiszaburai Általános Iskolát. Először az intézmény tárolójából vittek el kávéfőzőt és különböző edényeket, a második alkalommal az egyik teremből két keverőt, egy erősítőt, négy mikrofont és egy laptopot loptak el. Végül pedig mosdókagylókat, csaptelepeket és radiátorokat szereltek le és vittek el az egyik mosdóból. Elfogták a rendőrök azokat a sorozatbetörőket, akik folyamatosan fosztogatták az általános iskolát

Fotó: Shutterstock.com Az abádszalóki és a karcagi rendőrök fogták el a sorozatbetörőket – A bizonyítékok alapján július 26-án az Abádszalóki Rendőrőrs és a Karcagi Rendőrkapitányság egyenruhásai és nyomozói elfogtak, majd előállítottak egy 22 és egy 27 éves tiszaburai férfit, akiket több más ügy mellett az iskolabetörések miatt is elszámoltattak. A lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatott gyanúsítottak beismerték tettüket, harmadik társukat már korábban azonosította és kihallgatta a nyomozó hatóság – tájékoztatott András Hunor Lehel százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!