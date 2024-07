Csak a kulcsért csöngetett be?

Az asszonyról egyébként kiderült, hogy a bűncselekmény helyszínére a kórház neurológiai osztályáról érkezett, ahol többnapos megfigyelés alatt tartották a lakásajtó felgyújtása után. Az is kiderült róla, hogy pedikűrös végzettsége van és kozmetikai eszközállománnyal is rendelkezik. Állítása szerint nem ő kezdeményezett a Czakó Elemér úti incidensnél, hanem a sógornője támadt rá egy sarokkéssel, amikor az Ady Endre úti ingatlan kulcsáért csöngetett be hozzá.