Eddig ismeretlen okból gyulladt ki egy garázs szerdán. A tűz hihetetlen sebességgel terjedt át a szomszédos mellék-, majd főépületre. A tulajdonosok a tűzropogás hangjára lettek figyelmesek. A helyszínre elsőként Molnár Imre, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság szabadnapos tűzoltója érkezett.

Hat vízsugárral fékezték meg a tűzoltók a lángokat a martfűi tűz helyszínén

Forrás: JNSZVMKI

– Mint ahogy mindig, a telefonom most is jelezte a riasztást, megnéztem az alkalmazást, és kiderült, hogy a cím tőlem alig háromszáz méterre van – mesélte hírportálunknak Molnár Imre, aki egyből a helyszínre sietett. – Aki tűzoltó, az a szabadnapján is tűzoltó – tette hozzá magától értetődően.

Percek alatt átterjedt a tűz a szomszéd épületre

A szabadnapos tűzoltó felmérte a helyzetet, és megtette, amit kellett. A tűz egy Petőfi úti ház garázsában keletkezett, onnan terjedt tovább.

– A garázst már áramtalanították, mire odaértem, a szomszédnál kellett a közműveket lekapcsolni, majd beszéltem a központtal, hogy még pontosabb információkkal szolgáljak. A riasztás elsőként ugyanis csak egy garázstűzről szólt, de két-három percen belül már a szomszéd melléképületének teteje is lángolt, ami átterjedt a főépületre. Ennek tudatában módosították a riasztási fokozatot – magyarázta a tűzoltó.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tűz következtében a ház födémszerkezete több helyen is beszakadt. A szolnoki, a kunszentmártoni, a mezőtúri és a szarvasi hivatásos, valamint a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók hat vízsugárral fékezték meg a lángokat, majd lebontották a megsérült ház tetőszerkezetét. Úgy tudjuk, az épület lakhatatlanná vált, két lakója rokonokhoz költözött.

A martfűi önkormányzat segítséget ajánlott fel

Dr. Papp Antal polgármester elmondta, az önkormányzat felajánlotta a segítségét, egyelőre szakemberek elérhetőségeit osztották meg a lakókkal, akik a helyreállítási munkálatokban segíthetnek majd, ha eljön az ideje.