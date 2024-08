Óriási riadalmat keltett májusban, amikor egy nap alatt több, hazai iskolát is ki kellett üríteni bombariadó miatt. Robbanószerkezetet szerencsére nem találtak a kiérkező rendőrök, de a felfordulás és az aggodalom mindenképpen rányomta bélyegét a tanítási napra. Nem beszélve arról a rendőrségi erőforrásról, melyet a hamis fenyegetés elvon a valódi bűncselekményektől.

Nem jó tréfa a bombariadó, több évnyi börtönbüntetéssel is járhat a közveszéllyel fenyegetés. Tavaly mégis háromszor is tettek hamis riasztást vármegyénkben

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shuttestock.com

Közveszéllyel fenyegetésnek minősül a bombariadó

Vármegyénkben is előfordul bombariadó, 2022-ben egy 42 éves újszászi nő hívta fel a Jubileum térről a rendőrséget azzal, hogy bomba van az egyik szolnoki bankban. A nőt elfogták, tavaly emelt vádat ellene a Szolnoki Járási Ügyészség. Mivel büntetlen előéletű volt, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozták. Rosszabbul is járhatott volna. A közveszéllyel fenyegetést ugyanis három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha a közveszéllyel fenyegetés súlyosan megzavarta a köznyugalmat, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

De nem az újszászi nő volt az egyetlen, aki bombával fenyegetőzött vármegyénkben.

Tavaly három esetben vonták el feleslegesen a rendőri erőket

– A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén tavaly 3 esetben regisztráltunk közveszéllyel fenyegetés bűncselekményt, míg az idei első félévben a rendőrségi statisztikai adatokat tartalmazó rendszer szerint nem történt a szóban forgó jogsértés miatt nyomozás. Ezen esetekben megállapítottuk, hogy mindhárom alkalommal hamis bejelentésről volt szó, tehát a rendőrök a helyszínen nem találtak robbanóanyagot – tájékoztatott Sipos-Kácsor Andrea alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Törökszentmiklóson bombautánzat okozott riadalmat

Bár az első fél éves rendőrségi statisztikában még nem szerepel, idén augusztus elején Törökszentmiklóson, a Petőfi lakótelepen okozott riadalmat egy házi készítésű bombára megszólalásig hasonló szerkezet. A rendőrök az ilyenkor szokásos módon, nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.