Mint arról hírportálunk korábban többször is beszámolt, eltűnt egy fiatalember Kunszentmártonban. A Facebook közösségi oldalon augusztus 10-én, szombaton egy hölgy tette közzé, hogy nem találja a fiát. A bejegyzés szerint a fiú augusztus 10-én hajnalban távozott kerékpárral az otthonából. Az édesanyja a rendőrségi bejelentés után a közösségi oldalon közzétett posztban kérte a helyiek és a környékbeliek segítségét. Hivatalos szervek és önkéntesek is sokáig keresték, egy ideig eredménytelenül. Az ügyben személyeltűnés miatt riasztották a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoportot is, melynek tagjai azonnal az eltűnt kunszentmártoni fiatal felkutatására indultak.

Az Életjel Mentőcsoport búvárai is sokáig keresték az eltűnt kunszentmártoni fiatalt, de nem jártak sikerrel

Fotó: Életjel Mentőcsoport

„Egy fiatalember eltűnése miatt kérték a segítségünket, mert felmerült, hogy esetleg a Körös folyóba ugrott. A megadott szakaszt búvárjaink átvizsgálták, ott nem találtak senkit” – adta hírül az Életjel Mentőcsoport a közösségi oldalán. A poszt alatt egy képet is feltüntettek, melynek segítségével egy eltűnt fiatalembert keresnek.

Megtalálták az eltűnt kunszentmártoni fiatal kerékpárját

Az „Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K. Hungary” nevű Facebook-oldalon is megjelent a keresés híre: „Eltűnés miatt keressük ...-t. A 24 éves fiú (...) kunszentmártoni otthonából augusztus 10-én hajnalban távozott kerékpárral, a kerékpárt megtalálták a Körös partján, a Farkas-kanyarnál, ezért éjjel az Életjel Mentőcsoport búvárai átnézték az érintett szakaszt, de a kutatás nem járt eredménnyel” – olvasható a csoport bejegyzésében, mely ismertető jelekkel is szolgált:

180 cm magas;

70 kg súlyú;

barna hajú;

fekete-fehér színű szandált viselt;

iratait, telefonját nem vitte magával.

Az „Eltűnt emberekért-megoszthatod” csoport az „Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K. Hungary” oldalra hivatkozva augusztus 19-én, 11 óra 34 perckor már „Részvétünk!” címmel posztolta ki, miszerint: „Sajnálattal értesítünk mindenkit, hogy a kunszentmártoni otthonából augusztus 10-én hajnalban eltűnt … (fiút) ... megtalálták, elhunyt. A fiú kerékpárját eltűnését követően a Körös folyó partján találták meg, ezért az érintett vízi és parti szakaszt több speciális kutató-mentőcsapat is átvizsgálta, de a keresés nem járt sikerrel. Végül az eltűnt fiút 19-én halászok találták meg a Tisza folyóban, a Körös torkolattól nem messze. Minden keresésben résztvevőnek hálásan köszönjük a segítséget! Családjának, barátainak őszinte részvétünket fejezzük ki. Találjon a lelke megnyugvásra, és legyen békés immár a pihenése!” – zárult a bejegyzés.