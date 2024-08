Sokakat megdöbbentett az az eset, ami a szolnoki kalandparkban történt néhány hete. Egy jászberényi karateedző felrúgott egy rábízott kisfiút, aki fejjel csapódott a földbe. Roliért összefogtak a motorosok, hogy élményeket szerezzenek neki, sőt a Hungaroringre is elutazhatott. A napvilágra került videó kapcsán felmerült a kérdés, vajon mennyi gyermek válik erőszak áldozatává a Jászkunságban évente?

Fotó: Shutterstock.com

Sokféle módon válhat a gyermek erőszak áldozatává

A gyermek-, és fiatalkorúakat érintő erőszak leggyakoribb formája a kiskorú veszélyeztetése, illetve a testi sértés Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Az utóbbi években a szexuális bűncselekmények száma drasztikusan csökkent a Jászkunságban. Az adatokat táblázatban is összefoglaltuk, melyből jól látható, hogy a kiskorú veszélyeztetés és a szexuális erőszak száma csökkent 2022-ről 2023-ra, míg a testi sértések száma némiképpen megemelkedett ugyanezen két évben. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a gyermekkorúakat érintő erőszakos bűncselekmények száma 2022-ben 105 volt, tavaly viszont már mindössze 76 ilyen esetben intézkedtek a rendőrök. Az idei év első félévében 39 alkalommal avatkoztak be. A fiatalkorúak esetében is csökkenő a tendencia.

Minél előbb forduljunk a hatósághoz!

András Hunor Leheltől, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy a bántalmazásokkal kapcsolatos bejelentések, jelzések sokféle úton eljuthatnak a hatósághoz.

– A tapasztalatok szerint a szülői, vagy gondviselői, illetve a gyermekek felügyeletével, gondozásával, ápolásával megbízott személyektől érkező jelzések a leggyakoribbak – sorolta.

A gyermekbántalmazás fogalma alatt – a fizikai bántalmazás mellett – az elhanyagolást, az érzelmi bántalmazást és a szexuális abúzust értjük.

– Kiemelten fontos az erőszak bármely formájának időbeni felismerése, hogy a segítség minél hamarabb érkezhessen. Ezért arra kérjük az állampolgárokat, hogy segítsék a munkánkat azzal, hogy észlelés esetén – akár anonim módon – a lehető legrövidebb időn belül bejelentést tesznek – nyilatkozta.