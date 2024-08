Esélyt sem adott a páros a leblokkoló betörőbandának

– Rocky másfél évesen került hozzám egy nyugállományú kutyás rendőrtől. Mondhatjuk, hogy rendőrcsaládból jött, kifejezetten járőrkutyának készítettük fel. Emlékszem, egy alkalommal egy betörőbandát fogtunk el éjszaka, a tolvajok épp egy családi házból pakolták ki az elektronikai cikkeket. Tudtuk róluk, hogy szeretnek futni, mégis érdekes volt látni, hogy ez a sebes lábú banda milyen fegyelmezetten sorakozott fel, amikor meglátták az ebet. Fel sem merült bennük, hogy ellenálljanak, de nem is adtunk volna rá esélyt. Rocky most lesz nyolcesztendős, hamarosan „leszerel”, velem fogja tölteni otthon a nyugdíjas éveit családi kutyaként, én pedig kiképzem az utódját – elevenítette fel közös kalandjaikat Rockyval.

Tiszafüreden nőtt fel, otthon érzi magát a Tisza-tavon

A főtörzsőrmester elárulta azt is, hogy Szabó Attila és Csajbók Ferenc zászlós barátai győzték meg őt arról, hogy kipróbálja a vízirendészeti szolgálatot. Továbbá ők vettek rá arra is, hogy rendőrségi jet-ski kezelők közé beálljon. Saját bevallása szerint szerencsére nem áll távol tőle a vízi világ, mivel Tiszafüreden nőtt fel. A családjában is voltak halászok és hajósok is, így nem kellett sokat győzködni. 2022-ben került át a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitánysághoz, körzeti megbízottként és természetesen Rocky is vele tartott. Először furcsa volt a számukra a vízirendőrélet, de fokozatosan beleszoktak. Ma már van, hogy alig tudja kiimádkozni a csónakból Rockyt. Elmondása szerint az emberek mindig meglepődnek azon, hogy kutya is ül a rendőrcsónakban, de a jelenléte tekintélyt parancsol.

Végig éberen figyel, hogy ha kell, azonnal ugorjon

Azonban – mint írják a Zsaru Magazinban – főtörzsőrmesternek sem kell a szomszédba mennie jó kiállásért és határozott fellépésért. Egy horgászcsónak ellenőrzése során Rocky végig éberen figyelt a kormányállás árnyékából, ha kellett volna, beavatkozik, ám erre nem volt szükség.