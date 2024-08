Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy 22 esztendős szolnoki nő és egy 26 éves szintén helyi fiatalember ez év augusztus 8-án éjjel Szolnokon, az utcán leszólítottak egy férfit, akitől pénzt követeltek, de ő nem adott nekik.

A rablópáros női tagja rugdosta a lefogott férfit, és elvette az értékeit

Forrás: police.hu

Ezután a férfi támadó az egyik kezével megfogta az áldozat pólóját. Eközben a másik kezével ököllel többször megütötte a sértettet, majd lerántotta a földre, ahol ököllel tovább ütötte, illetve lefogta, hogy a bántalmazásból ne tudjon szabadulni.

Mindeközben a vele lévő nő többször megrúgta a lefogott férfit, és a bántalmazás közben átkutatta a nadrágzsebeit és abból kivett ötvenezer forintot és több száz eurót, valamint a férfi mobiltelefonját. A rablópáros ezt követően – mi sem természetesebb módon – taxival távozott a helyszínről.

A beszerzett adatok alapján a rendőrök még aznap éjjel elfogták a bűnös párost. Az ügyészség indítványa szerint mindkét gyanúsítottal szemben – egyikük többszörösen is büntetett előéletű, jelenleg is felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt áll, míg másikukkal szemben, aki ellen most is több büntetőeljárás folyik – fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint a nyomozás jelenlegi állására figyelemmel a bizonyítás megnehezítésének veszélye is megalapozott.

A rablópáros többszörösen büntetett férfi tagja folyamatosan ököllel ütötte, lábbal rugdosta az áldozatot

Forrás: police.hu

Az ügyészség az indítványában hivatkozott még arra is, hogy a gyanúsítottak rendszeres jövedelemmel sem rendelkeznek, így esetükben a bűnismétlés veszélyes is fokozottan fennáll.

A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását.

A bíróság döntésével szemben bejelentett fellebbezések okán végleges döntést a Szolnoki Törvényszék fog hozni.