Segíthet a nyilvánosság az azonosításban?

– Amennyiben az elsődlegesen végrehajtott intézkedésektől nem várható eredmény, az azonosítást a tömegkommunikáció útján is megkíséreljük. Ilyen esetekben a részletes személyleírás mellett a holttest ruházatáról készült fényképek is megjelennek a médiában. Ennek köszönhetően több alkalommal is jutott a rendőrség az azonosításhoz szükséges információkhoz – hangsúlyozta a sajtóreferens. Hozzátette, az adatok megtalálhatóak a rendőrség honlapján is. Kérdésünkre válaszolva elmondta, a szükséges szakértői vizsgálatokat követően, a megtalálás helye szerint illetékes önkormányzat gondoskodik az elhunytak köztemetéséről.

Az ismeretlen holttestek nem hamvaszthatóak

Mint arról Romhányi Beáta, a szolnoki polgármesteri hivatal Szociális Támogatások Osztályának vezetője a köztemetések kapcsán korábban tájékoztatott, valóban előfordul olyan eset is, amikor ismeretlen az elhunyt, ami rendkívüli halálesetet jelent. Ebben az esetben a holttestet nem lehet hamvasztani, mint azt más esetekben teszik.

– A folyamatba ilyenkor bekapcsolódik a rendőrség is, ilyenkor a rendőrség adja ki a temetési engedélyt, így tudjuk eltemettetni az elhunytat– mondta akkor az osztályvezető.