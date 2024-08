A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 15 éves lány ellen súlyos testi sértés bűntettének kísérlete, míg annak édesapja ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt. Hogy pontosan mi a vád ellenük, arról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatta hírportálunkat.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Kilenc centis késsel szúrt a lány

– A vád szerint 2023. augusztus 22-én délután családi vita alakult ki Szolnokon egy férfi lakóhelyén. A vita az udvaron dulakodásig fajult, amikor a vitát kezdeményező családtag telefonon odahívta a fiát, a vádlottat, akivel együtt érkezett a lánya is, a másik vádlott. Ők is bekapcsolódtak a szóváltásba – számolt be az esetről dr. Ocsovai Ágnes. A főügyészség sajtószóvivője hozzátette: a vita során az apa azt kiabálta a lányának, hogy ő szúrja meg a késsel a férfit, mert őt nem büntetik.

Nyolc napon túli is lehetett volna a sérülés

– Erre a lány a nála evőeszközként a táskájában lévő, kilenc centiméter pengehosszúságú konyhakéssel egyszer a vállán, a lapocka tájékán megszúrta a sértettet – tudtuk meg. Dr. Ocsovai Ágnes kiemelte: a megszúrt férfi nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban az elkövetés eszköze és a megszúrt testtájék alapján a cselekmény alkalmas volt súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérülés okozására.

A bűnügy egyik vádlottja, a 15 éves lány a képen látható késsel szúrta meg áldozatát

Forrás: Rendőrség

– Az apa a 15 éves gyermekének erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette azzal, hogy lányát a bűncselekmény elkövetésére rávette – hangsúlyozta végül a szóvivő.

Várhatják a bíróság döntését

Mint megtudtuk: az ügyészség a vádiratában a büntetlen előéletű férfivel szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, míg a szintén büntetlen fiatallal szemben próbára bocsátásra és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság dönt majd.