A Jászberényi Rendőrkapitányság jármű önkényes elvétele bűntett és lopás vétség miatt folytat nyomozást egy 18 és egy 20 éves férfi ellen. Ahogy arról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolt: a fiatalok szeptember 11-én 22 óra és szeptember 12-én 5 óra között bementek egy jászárokszállási lakóházba, egy övtáskából 108 ezer forintot emeltek ki, és magukhoz vették a garázsban parkoló autó indítókulcsát, majd a járművel egész éjszaka furikáztak, a pénzt pedig elköltötték.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– A bejelentést követően a rendőrök adatot gyűjtöttek, kamerafelvételt elemeztek, így hamarosan látókörükbe került a két férfi, akiket elfogtak és előállítottak a rendőrkapitányságra – közölte hírportálunkkal Sipos-Kácsor Andrea.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hozzátette: az idősebbik férfit további két jármű önkényes elvétele bűntettel is meggyanúsították a rendőrök, ugyanis ez év augusztusában két alkalommal is elvitt Jászárokszállásról olyan autókat, amiben a tulajdonosok benne felejtették az indítókulcsot. A tettest ráadásul három hatóság is eltiltotta korábban a járművezetéstől.

– A gyanúsítotti kihallgatáson mindketten elismerték a bűncselekményt. A húsz éves férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, míg a másik fiatalember szabadlábon védekezhet – tette hozzá a sajtóreferens.