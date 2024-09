A barber shop után most egy depóautóban talált kábítószert a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda debreceni egysége. Szeptember 17-én közel 150 rendőr hajtotta végre egyszerre drograzziát Tiszaföldváron és Szolnokon nyolc különböző címen. Az egyik ilyen esetről hírportálunkon is beszámoltunk, ám akkor még a nyomozás érdekeire való tekintettel az illetékesek nem árultak el részleteket. Most kiderült, mi lett az összehangolt drograzzia eredménye.

Sikerrel jártak az egyenruhások a drograzzia során Tiszaföldváron és Szolnokon

Forrás: Police.hu

– A Készenléti Rendőrség nyomozói mellett a Regionális Bevetési Igazgatóság debreceni osztálya, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok, a Hajdú-Bihar és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA egységei és bűnügyi munkatársai vettek részt a rajtaütésben – sorolta közleményében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Négy férfit és három nőt fogtak el, kábítószer-kereskedelem, jelentős mennyiségre elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés, valamint pénzmosás miatt kell felelniük.

A drograzzia Tiszaföldváron buktatta le a hálózat fejét

– Mint az a nyomozás adataiból kiderül, a bűnhálózat felső szintjén egy 33 éves tiszaföldvári férfi állt. Az általa irányított csapat tagjai a tőle kapott drogot értékesítették tovább hol fogyasztóknak, hol dílereknek. A drogbizniszben részt vett a vezető élettársa is. A gyanú szerint a több kilogramm kábítószert tartalmazó táskáikat számos alkalommal egy lovásznál rejtették el – részletezték.

Szeretőnél és autószerelőnél is értékesítették a kábítószert

A 33 éves tiszaföldvári férfi vásárlója volt egy 27 éves szolnoki férfi, aki a drogot élettársa, szeretője, autószerelője, valamint gyermekkori barátja segítségével értékesítette tovább. Ő állt kapcsolatban azzal a 24 éves kisújszállási férfival is, aki barber shopjában tárolta a drogot, és tavaly szeptemberben fogták el.