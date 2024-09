A tavasszal zajló első tárgyaláson már az is kiderült, hogy a tarnaörsi sértett is bűnös valamiben. Kiderült ugyanis, hogy nem véletlenül kocsikázott Jászjákóhalmán, s nem véletlenül ült be hozzá az utasa. A tarnaörsi férfi ugyanis egy közösségi oldalon talált rá a nőre, akivel ellenszolgáltatás megfizetésével pásztorórát akart eltölteni.

A bizonyítási eljárás egyelőre arra mutat rá, hogy a nőre vágyakozó férfit lépre csalták.

Átkocsikáztatták Tarnaörsről Jászjákóhalmára, ahol a nő egy megbeszélt helyen beült a kocsijába, ahonnan a légyott-szolgáltatás helyszínére, a Toldi utcai házhoz mentek. Az ingatlanban azonban pásztoróra helyet pokoli órák vártak rá…

Anya és fia azzal védekezik, hogy a nőt futtató „családfő” erőszakos magatartásával kényszerítette őket különböző bűncselekmények elkövetésére. A kitartott férfi szerint azonban anya és fia saját elhatározásukból követték el a bűntetteket. Mint egy korábbi büntetőeljárás ismertetéséből kiderült, a családfő a drogfüggő élettársa testének áruba bocsátásával keresett pénzt, mindezt a nő fiúgyermekének jóváhagyásával.

A keddi tárgyaláson a családfő az egri, a volt élettársa a fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kivetítőn keresztül, a fiú viszont személyesen vett részt. Dr. Nádor Zoltán bírónak azonban mégiscsak el kellett napolni a tárgyalást, mert egyetlen megjelent tanún kívül senkit nem tudott meghallgatni. A további beidézett tanúk ugyanis nem jelentek meg, ezért három személynek a felkutatását és elővezetését a rendőrségre bízta. A következő tárgyalás novemberben esedékes.