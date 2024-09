A Szolnoki Járási Ügyészség gyermekpornográfia bűntettének minősített esete miatt emelt vádat azzal az 56 éves, szolnoki férfivel szemben, aki több ezer 12. életévét be nem töltött személyt pornográf módon ábrázoló felvételt töltött le az internetről, köztük olyanokat is, melyeken a sértettek sanyargatása, erőszak látható.

Gyermekpornográfia miatt emeltek vádat egy szolnoki férfi ellen

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Gyermekpornográfia: beteg oldalakat keresett

– A vádirat szerint a férfi Szolnokon, 2020 elejétől 2023. október 5. napjáig a lakásában lévő számítógépén pornográf oldalakat keresett, és onnan mintegy kétezerötszáz, 12. életévét be nem töltött személyt pornográf módon ábrázoló felvételt, és harmincnyolc, tizenkettedik életévét be nem töltött személy sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó felvételt töltött le a számítógépére, majd azokat külső adathordozóra kimentette és tárolta – számolt be hírportálunknak dr. Ocsovai Ágnes az esettel kapcsolatban.

Teleragasztotta a szobáját a letöltött képekkel

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője hozzátette, hogy a férfi a megszerzett, tizenkettedik életévét be nem töltött személyeket pornográf módon ábrázoló felvételek egy részét, mintegy száz felvételt, színes nyomtató segítségével kinyomtatta, és azokat szobájában, részben bekeretezve tartotta.

Megtudtuk továbbá, hogy a vádlott az ismeretlen internetes oldalakról megszerzett tizennyolc darab, tizenkettedik életévét be nem töltött személyeket pornográf módon ábrázoló felvételt 2023 kora tavaszán egy szolgáltató oldalra fel akarta tölteni, hogy hasonló tartalmakat keressen, azonban a cselekményét a szolgáltató észlelte és a férfit feljelentette. Ezek után a rendőrség a férfi lakásán tartott kutatás során az adathordozókat megtalálta és a számítógépével együtt lefoglalta.

Évekre börtönbe zárhatják galád tette miatt

Az ügyészség a vádiratában – arra az esetre, ha a büntetlen férfi a bűncselekmények elkövetését az előkészítő ülésen beismeri – hét év börtönbüntetés kiszabására, valamint hét év közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt. Azt is indítványozta az ügyészség, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el a férfit minden olyan foglalkozás gyakorlásától, melynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzik, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll – részletezte dr. Ocsovai Ágnes.

Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság dönt majd, a férfi letartóztatásban várja a döntést.