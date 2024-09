Három és fél év börtönre ítélte a Kecskeméti Járásbíróság azt a 24 éves szarvasi férfit, aki halálos balesetet okozott 2022-ben, a 44-es főúton – közölte a minap a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya.

A fehér autó áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött a szemből érkező kék autóval a 44-es főúton, Nyárlőrinc határában, 2022. december 17-én. A halálos balesetet okozó sofőrre három és fél éves börtönt szabott ki a bíróság

Fotó: Donka Ferenc / Forrás: MW Archívum

A férfi a fenti év december 17-én reggel Kecskemétről Lakitelek felé autózott utasával együtt a 44-esen, amikor áttért a szemközti sávba. A szemből érkező autó sofőrje a veszélyt látva fékezett ugyan, de a frontális ütközést már nem tudta elkerülni.

Mint az balesetről beszámoló Baon.hu akkor írta, a vétlen sofőrt előbb egy kamionos, majd az időközben megérkező mentők is megpróbálták újraéleszteni, a jármű vezetője ennek ellenére a helyszínen meghalt, utasa nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A vétkes sofőr és utasa – bár a másik autóban utazókhoz hasonlóan nem kötötték be biztonsági öveiket – csak könnyebben sérültek meg. A rendőrök a vétkes sofőr autójában kristály néven ismert kábítószert is találtak.

Utóbbi anyaggal nem akkor került először kapcsolatba a szarvasi férfi. Mint a Kecskeméti Törvényszék közölte, néhány héttel a halálos karambol előtt Martfűn szintén balesetet okozott, tette ezt kristály és kokain hatása alatt. Emiatt a rendőrség az összes járműkategóriára kiterjedően eltiltotta a vezetéstől.

A férfit három és fél éves börtönbüntetés mellett négy évre a közügyektől és a járművezetéstől is eltiltotta a bíróság. Az ítélet nem jogerős.