Hatalmas tűz tombolt Szolnokon és Karcagon is: napokon át küzdöttek a lángokkal a tűzoltók

Bár az időjárás hűvösebbre fordult az utóbbi időben, és az eső is gyakran elered, nyáron és ősz elején az aszály, a forróság miatt bizony több jászkunsági helyszínen is napokig tartott felszámolni a fellobbant tüzeket. A szolnoki papírbálázó üzemnél például újra és újra izzás keletkezett, így 100(!) órán át tartott a tűzoltók munkája a hatalmas tűz helyszínén, de más hol is kemény küzdelemre kényszerítették őket a pusztító lángok.

A nyári csapadékmentes időjárás nem kedvezett a tűzoltók munkájának. Sokszor az erős szél és a vízhiány akadályozta az oltást a jászkunsági helyszíneken, így egy-egy hatalmas tűz megfékezése hosszú órákon, akár napokon át elhúzódott. Lássuk, melyek voltak a legemlékezetesebb esetek! Rémisztő volt a karcagi hulladékfeldolgozóban kitört hatalmas tűz, de ebben az esetben is időben érkezett a segítség

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A raktárra is átterjedt a hatalmas tűz Karcagon Óriási robbanás rázta meg Karcagot augusztus közepén, majd hatalmas füst gomolygott a város felett. A feketébe borult ég Püspökladányig jelezte, hogy baj van. Ahogy arról akkor beszámoltunk, elektronikai hulladék feldolgozásával foglalkozó cég telephelyén keletkezett a tűz. A lángok az udvarról indultak ki és innen terjedtek át egy 1.500 négyzetméteres készáruraktárra, egy ugyanekkora alapterületű nyitott színre, egy üzemcsarnok 300 négyzetméteres helyiségére, illetve 150 négyzetméteren a tetőszerkezetre is. Bár a karcagi tűz délután keletkezett, mindössze a következő hajnalra sikerült eloltani azt.

Kigyulladt hulladékfeldolgozó Karcagon Fotók: haon.hu

Erőgéppel kellett megmozgatni a szénabálákat – Tiszajenő határában található Külsőjenő utcában kigyulladt egy ezer négyzetméteres csarnoképület augusztus 14-én délután. Az épületben gépek, kétszáz darab szénabála, húsz darab herebála és tizennyolc hordó búzát tároltak, ezeket a tűz érintette – említette az Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A lángok átterjedtek az épület körüli aljnövényzetre is kétezer négyzetméteren, és egy másik épületet veszélyeztettek. A szolnoki, ceglédi, kecskeméti és kiskunfélegyházi hivatásos, illetve a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az épületet, majd öt vízsugárral megfékezték a tüzet. Hatalmas lángokkal égtek a bálák a Tiszajenő melletti csarnokban, ezen a helyszínen is a tűzoltók győztek

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Az oltóvíz utánpótlását négy vízszállító jármű biztosította. A munkálatokat a tulajdonos egy erőgéppel segítette, mellyel kihordta a bálák maradványait a csarnokból. A tüzet csak augusztus 15-ére virradó éjjel sikerült teljesen eloltani – emlékezett vissza. Erősödött a szél, ez nehezítette az oltást Ladányon Jászladány külterületén lévő szarvasmarha-telepen több mint ezernyolcszáz szalmabála gyulladt ki egy ezerkétszáz négyzetméteres, nyitott szín alatt. A jászberényi hivatásos és a jászkiséri önkormányzati tűzoltók az időnként megerősödő szél és a környezet hűtése miatt három vízsugárral avatkoztak be, illetve avaroltóval az építmény negyven méteres körzetében átlocsolták a talajt.

Egy nyitott szín alatt tombolt tűz néhány hete Jászladány külterületén, nagy munkát adva a lánglovagoknak

Fotó: Archív / Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – A telep dolgozói eközben huszonöt méteres sávban körbetárcsázták a területet, illetve egy szomszédos épületből erőgéppel ezerötszáz bálát pakoltak ki a tűztől távolabb eső szabad területre. A tűzoltók és a telep dolgozói a hétvége hátralévő részében felügyelet mellett égették le a bálákat, amely csak szeptember 2-án délelőtt fejeződött be – közölte Németh Ádám. Újra és újra felcsaptak a lángok Szolnokon Arról is hírt adtunk, hogy Szolnokon egy papírbálázó gyulladt ki szeptember elején. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett Ceglédről;

és Budapestről is érkeztek hivatásos egységek, hogy a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett elfojtsák a lángokat. Több mint 100(!) órán keresztül tartott a szolnoki telep udvarán lángoló, majd izzó papírbálák oltása

Fotó: Mészáros János Az első nap úgy vélték, hogy a tüzet fél nap alatt sikerült eloltani, de ismét felcsaptak a lángok, összesen több mint 100 órán át dolgoztak a tűzoltók a szolnoki tűz helyszínen.

Tűzeset a szolnoki Kőrösi út mellett Fotók: Mészáros János

