Hétfőn kora reggel egy-egy ajándékcsomaggal lepték meg az Új Néplap és a Szoljon.hu szerkesztőségének munkatársait a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság kollégái. Dávid Mónika rendőr alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési bizottságának titkára, Kálmán Amanda rendőr őrnagy, a közlekedésrendészeti osztály kiemelt főelőadója és Mári Ilona rendőr alezredes, a rendőr-főkapitányság szóvivője a rendőrség országos kampánya kapcsán látogatott el hozzánk.

Több hasznos dologgal és tanáccsal egyaránt ellátták a rendőrök kollégáinkat

Fotó: Szoljon.hu

Kérésüket, miszerint hívjuk fel a járművezetők és a diákok figyelmét is a közlekedési szabályok fokozottabb betartására, szívesen teljesítjük, hiszen közös érdekünk, hogy iskolás gyermekeinket, de másokat se érjen baleset az utakon.

A gyerekek többször elszenvedői és nem okozói a közlekedési baleseteknek

Megtudtuk, hogy 2023-ban közel 1400, 14 éven aluli gyermek sérült meg Magyarországon közlekedési balesetben. Többségük – mintegy ezren közülük – általános iskolások voltak, legtöbben a 10-14 év közötti korosztályhoz tartoztak. Az okokat vizsgálva megállapítható, hogy a gyerekek a legtöbb esetben elszenvedői, és nem okozói voltak a baleseteknek, gyakran a járműben utazva a sofőr szabályszegése miatt sérültek meg.

Tavaly mintegy száz gyermek gyalogosként szenvedett balesetet.

A gyermekeket ért közlekedési balesetek közül nyolcan soha nem térhettek haza.

A gyermekbiztonsági rendszer helyes használatának aránya 2023-ban javult az előző évhez képest, de még mindig nem éri el a 90 százalékot, vagyis 2023-ban tízből egy gyermek védtelenül utazott a járműben.

Vigyázat! Gyerekek!

Véget ért a nyári szünet, szeptember 2-án reggel megkezdődött a tanítás az iskolákban. Egyik napról a másikra kell átállni a reggeli korán kelésre, aztán időben indulni az iskolába, ott eltölteni több órát, majd tanulni. Már ez is épp elég ahhoz, hogy a több mint két hónapos szünidő után ezt megszokják a gyerekek, emellett több szempontból is fokozott veszélyeket rejthet számukra a tanévkezdet, így például a közlekedés terén is.