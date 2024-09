Kábítószer-kereskedelem 1 órája

Kiderülhetett, miért csapott le a Készenléti Rendőrség Szolnokon

Szeptember 19-én csütörtökön délelőtt szokatlanul sok rendőrjármű, illetve népes sokadalom állt a Szolnoki Törvényszék épülete előtt. Most kiderült, miért is szállta meg Szolnok több pontját is a Készenléti Rendőrség.

Mészáros Géza Mészáros Géza

Hírportálunk arra keresett választ a törvényszék sajtóosztályánál, hogy milyen jelentősebb ügy miatt érkezett ilyen nagy erőkkel többek között a Készenléti Rendőrség is a bírósági székhely elé. Csütörtökön délelőtt rendőrjárművek hada és népes sokadalom állt a Szolnoki Törvényszék épülete előtt. A Készenléti Rendőrség is itt járt

Fotó: Mészáros Géza Illetve, lehet-e köze a szeptember 17-én kedden, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai által Szolnokon, több helyszínen végrehajtott akciójához. A Szolnoki Törvényszék sajtóosztálya által küldött közlemény szerint a „szokatlanul sok rendőrjármű” látványát az okozta, miszerint a Karcagi Járási Ügyészség, szeptember 19-én, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványt tett hét gyanúsított – négy férfi és három nő – letartóztatásának elrendelésére, akiket a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szeptember 17-én (kedden) hajnali öt óra körüli időben vett őrizetbe. A közlemény pontos tájékoztatással nem szolgált arra vonatkozóan, hogy a két eseménynek köze lehet-e egymáshoz. Meg nem erősített információnk szerint azonban igen: a kedden őrizetbe vett személyeket szállították a Szolnoki Törvényszék épületéhez, mert a letartóztatási indítványukról a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön délután fog érdemi döntést hozni, amelyről a későbbiekben szintén beszámolunk.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!