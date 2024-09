– Most már megnyugodtam – mondta hírportálunknak Julianna, akinek a háza közvetlenül a csütörtökön a szolnoki Kőrösi úton kigyulladt telep mellett fekszik. Mint mondta, nem volt otthon, amikor telep lángra kapott, és szerencsére nem is kellett szedelőzködniük a tűz miatt, a tűzoltók elmondták nekik, hogy a szél nem a házuk felé fúj, ezért nincsenek veszélyben.

Óriási volt a füst a szolnoki Kőrösi útnál egy kigyulladt telep miatt

Fotó: Mészáros János

– Még most is remegek – mutatta a kezét szomszédja, Gál Amália. Ő épp busszal jött haza, látta a füstöt, és nagyon megijedt, mivel hárman is lakják otthonukat.

Rémülete érthető. Amint arról hírportálunk beszámolt, hatalmas mennyiségű bálázott hulladék gyulladt ki a Kőrösi úton, ahová a katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult ki. Csütörtök esti ottjártunkkor is nagy volt a jövés-menés a telepen. A tűzoltóautók ki-be fordultak, a telep munkatársai is ott sürögtek. A levegőben fojtó műanyagszag terjengett.

– Nem tudom, mi okozta a tüzet és nem is szeretnék többet mondani – közölte az elsősorban papír-, műanyag és fémhulladék felvásárlásával foglalkozó cég vezetője a telephely bejáratánál.

Bár a lángok délután még mintegy ötméteres magasságig is felcsaptak, este noha még égtek a bálák, de már jóval kisebb intenzitással.

– A telep udvarán felhalmozott papírbálák gyulladtak meg. Ez terjedt tovább egyéb szemétre is nagy kiterjedésben, a lángok átterjedtek egy tömörítőgépre is – mondta el hírportálunknak a helyszínen a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Németh Ádám elmondta, mindezt több oldalról kezdték el oltani. Az esethez Ceglédről, Kunszentmártonból, Jászberényből, Mezőtúrról is érkeztek tűzoltók, összesen kilenc kocsival.