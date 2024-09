A fiatal férfi augusztus 21-én éjjel bement egy jászárokszállási ingatlan udvarára, az ott álló személyautót a benne lévő indítókulccsal beindította elvitte, és jogtalanul használta.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Augusztus 29-én, Jászárokszálláson, egy lakóház előtt parkoló, nyitott állapotban lévő személyautót indított be a benne hagyott kulccsal, azt is elvitte és jogtalanul használta. A férfit azonban igazoltatták a rendőrök, amikor is kiderült, hogy még vezetői engedéllyel sem rendelkezik, ugyanis korábban eltiltották a járművezetéstől.

A gyanúsítottat azonban ez sem tartotta vissza attól, hogy egy újabb járművet kössön el, és próbáljon ki.

Szeptember 11-én éjjel a nyitott kapun keresztül bement egy jászárokszállási ingatlan udvarára, és az ott lévő robogó ülése alól a lakóház kulcsát kivette, majd a lakóházba bement és onnan 108 ezer forint készpénzt ellopott.

Ezután a garázsban lévő személyautó indítókulcsát is elvette, és a járművet elvitte, azt jogtalanul használta.

Az ügyészség indítványa szerint a már büntetett gyanúsítottal szemben - aki ez utóbbi bűncselekményét a korábbi gyanúsítás után követte el, és csak elfogató parancs kibocsátásával találták meg - fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Hivatkozott az ügyészség arra is, hogy a gyanúsított állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, a bűncselekmények elkövetéséből tartotta fenn magát, így esetében a bűnismétlés veszélye is megalapozott.

A bíróság elrendelte a fiatal férfi letartóztatását. A kényszerintézkedés elrendelésével szemben a gyanúsított és védője is fellebbezéssel élt, így végleges döntést a letartóztatás kérdésében a Szolnoki Törvényszék hoz majd.