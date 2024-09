Szeptember 4-én kapták a bejelentést a mezőtúri rendőrök egy helyi étteremből, hogy éjjel valaki betört hozzájuk, és elvitt egy pénzzel teli lemezkazettát. A kamerafelvételek elemzését követően a rendőrök azonosították az elkövetőt, és azonnal megkezdték a felkutatását.

Forrás: Police.hu

– A rendőrök futótűzként terjesztették, hogy keresnek egy helyi férfit. Rövid időn belül hívta is egy helybeli a szolgálaton kívüli körzeti megbízottat, a szolgálatban lévő állomány pedig elfogta a 30 éves mezőtúri gyanúsítottat egy ingatlan udvarán. Az egyenruhások egy zacskóban meg is találták az elvitt pénzt – tájékoztatott András Hunor Lehel százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Mint elmondta, a férfit előállították a rendőrkapitányságra, majd a nyomozók lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Beismerte tettét, és még azt is elmondta, hogy éppen el akarta rejteni a pénzt, amikor elfogták a rendőrök.