A jászberényi rendőrök őrizetbe vettek egy férfit, aki több gépjárművet is ellopott az elmúlt hónapokban. Elfogásakor is éppen egy ilyen autóval közlekedett.

Forrás: Police.hu

– Augusztus 31-én arról kaptak bejelentést a rendőrök, hogy Jászladányból – vélhetőleg vontatással – elvittek egy üzemképtelen személygépkocsit. Közel egy óra múlva az egyenruhások egy vontatott járműre lettek figyelmesek Jászkiséren. Miután megállították a szerelvényt, már tisztában voltak vele, hogy azt a kocsit lopták el Jászladányról – tájékoztatta hírportálunkat ez esetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ahogy az illetékesektől megtudtuk: a sofőr kiugrott az autóból és elfutott. Pár utcán keresztül tartott a rohanás, végül a rendőrök elfogták a férfit.

– Előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, és megállapították, hogy a 35 éves jászkiséri férfit az egyik bíróság lopás miatt körözte. A nyomozók azt is megtudták, hogy a gyanúsított május és augusztus között további négy járművet is elkötött, azok egy részét szétbontotta, emellett egy autót feltört, melyből táskát emelt el – számoltak be.

Az ügyek egyesítését követően hatrendbeli lopás és egyrendbeli csalás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását.