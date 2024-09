A Jászberényi Rendőrkapitányság akciót tartott augusztus 29-én, mikor is négy óra leforgása alatt a településeken több címet is ellenőriztek, melynek eredményeként Jászladányon elfogtak egy 25 éves helyi férfit, aki ellen három körözés volt érvényben. A történtekről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya számolt be hírportálunknak.

Fotó: Kiss Annamarie / Forrás: Illusztráció

Mint kiderült, a férfi ellen a Debreceni Törvényszék két ügyben is elfogatóparancsot adott ki, összesen 131 nap fogházbüntetés végrehajtása érdekében, valamint a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság szabálysértési elzárás miatt. Elfogását követően büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

A fenti akción kívül vármegyénkben az elmúlt héten a rendőrök hat eltűnt ember esetében intézkedtek, illetve huszonkét személyt fogtak el, akiket többek között szabadságvesztés letöltésének elmulasztása miatt, vagy szabálysértési elzárás végrehajtása érdekében köröztek.