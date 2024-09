Összecsukható sörpadok várakoztak a kenderesi önkormányzat egyik bánhalmai ingatlanában, tán' a következő városi rendezvényre. De volt valaki, aki nem tudott addig várni...

Eladta az önkormányzattól lopott sörpadokat és asztalokat egy kenderesi férfi

Fotó: police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán arról tájékoztatott, hogy augusztus 30-án bejelentést kaptak, miszerint a sörpadokat és két asztalt ellopták.

A rendőrök a tettes nyomába eredtek, és hamar gyanús is lett nekik egy 38 éves férfi. Az helyi úr ugyanis a napokban épp négy sörpadot és két asztalt adott el. Előállítása után az illető be is vallotta tettét, elmondta, hogy a bútorokat már rég kiszemelte, és szándékosan várt néhány napot azok áruba bocsátásával.

A nyomozók a padokat és az asztalokat hiánytalanul megtalálták, lefoglalták és visszaadták az önkormányzatnak. A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Karcagi Rendőrkapitányság lopás vétség miatt folytat eljárást.