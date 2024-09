Szeptember 16-án délelőtt ismeretlen számról hívtak egy nyugdíjast. A vonal túlsó végén az OTP Bank munkatársaként bemutatkozó női hang azt állította, hogy egy 250 ezer forintos gyanús utalást tapasztaltak a számláján, de ezt meg tudják akadályozni.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A sértett jelezte, hogy ő nem annál a pénzintézetnél vezeti a számláját, mire a csaló már kapcsolt is egy férfit, aki a másik bank ügyintézőjének adta ki magát. A folyamat ezt követően már a szokásos mederben zajlott, le kellett tölteni a távoli elérést biztosító AnyDesk programot, majd a sms-ben érkező kódot kérték a nőtől. Ekkor már gyanússá vált neki a dolog, az üzenetben látta, hogy egy közel 5 millió forintos utalást akarnak jóváhagyatni vele. Mikor gyanúját jelezte a férfinak, az továbbkapcsolta egy másik bűntársának, aki rendőrnek adta ki magát. A talpraesett nőt ez már nem tudta befolyásolni, nem adta meg a jóváhagyó kódot. Mikor kérdésre közölte, hogy nem működik együtt a hívókkal, bontották a vonalat.

A telefonhívás egy óra hosszáig tartott.

A sokadjára megtörtént csalási kísérletről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be hírportálunknak. – A sértettet nem érte kár, még időben felismerte azokat a jeleket, melyekre többször is felhívtuk a figyelmet. Ha hasonló történettel hívják fel a csalók, kérjük, ne töltsön le semmilyen programot! Egyetlen bank sem kér ilyet, és nem is tudja a rendőrségre átkapcsolni. Ha ilyet tapasztal, azonnal szakítsa meg a vonalat, és hívja fel a bankja ügyfélszolgálatát, hogy meggyőződjön arról, számlája veszélyben van-e – hívták fel a figyelmet a rendőrség illetékesei.

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a Kiberpajzs oldalán talál.