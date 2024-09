A rendelkezésre álló adatok szerint a díler rendszeresen árulta az új pszichoaktív anyagot idén Jászkiséren, a tiltott szer grammját 7 ezer forintért adta a helyieknek.

A tiltott szer adagolásához szükséges mérleget is találtak a rendőrök a jászberényi férfitől

Fotó: Beküldött fotó / Forrás: Police.hu

Jól élt a tiltott szer eladásából, de a könnyen szerzett pénzt lefoglalták a rendőrök

A rendőrség a napokban tartott házkutatást a férfinál, melynek során a tiltott szer kiadagolására szolgáló digitális mérleget, 51 gramm kábítószergyanús anyagot és mintegy félmillió forint készpénzt foglaltak le.

– Az ügyészség indítványa szerint a visszaesőnek minősülő, büntetett gyanúsítottal szemben – a nyomozás jelenlegi állására figyelemmel – fennáll a bizonyítás megnehezítésének veszélye. Hivatkozott az ügyészség arra is, hogy a gyanúsított állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, a bűncselekmény elkövetéséből tartotta fenn magát, így esetében a bűnismétlés veszélye is megalapozott – tájékoztatott az eset részleteiről dr. Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. Hozzátette, a bíróság az ügyészi indítvánnyal megegyezően elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság döntését a férfi és védője is tudomásul vette, így az végleges.