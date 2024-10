Sétált a polcsorok között, addig elmajszolta a csokit, megette a péksüteményt. Egy fiatal nő lopott ezzel a módszerrel több alkalommal, több városban is. Szolnokon is követett el bolti lopást így, ahogy Kecskeméten és Budapesten is. De nem csak ételt, italt lopott...

A kisebb bolti lopások után egy nagyobb fogásnál bukott le a kecskeméti nő

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Megismerték a lopott táskát a hátán

– Betörésről érkezett bejelentés a rendőrségre október 4-én délután Kecskeméten. Egy felújítás alatt álló üzletbe ment be valaki úgy, hogy befeszítette a zárt bejárati ajtót. Az ingatlanból eltűnt négy karóra, egy táska, egy napszemüveg, ráadásul még a visszaváltható műanyag palackokat is bezsákmányolta az elkövető – tudtuk meg a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrség illetékesei elmondták: a nyomozók helyszíneltek, amikor a sértett észrevett az út túloldalán egy nőt, hátán az ellopott táskával. A rendőrök az asszony nyomába eredtek, igazoltatták és átvizsgálták a csomagját, amiből előkerültek az eltűnt értékek. Ezeket lefoglalták és később visszaadták a tulajdonosának.

Édes szájízzel követte el a bolti lopásokat

– A nő nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, ugyanis az elmúlt hónapokban több bolti lopást is elkövetett Kecskeméten, Budapesten és Szolnokon. Volt, ahol ruhájába rejtette az árut, de többször előfordult olyan is, hogy még az üzletben, a sorok között bóklászva elfogyasztott több csokit, péksüteményt, üdítőt. A befalatozott édességek csomagolását valahányszor a polcok alá rejtette, majd miután jól lakott, fizetés nélkül elsétált – számoltak be a részletekről a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékesei.

Kiderült: a 22 éves kecskeméti nőnek nem volt több dobása, előállították és gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették. A nyomozók kezdeményezik a tolvaj letartóztatását.