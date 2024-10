Elszaporodtak a lopások Kenderesen, már fényes nappal sem szégyellnek garázdálkodni – jelezte hírportálunknak egy helyi lakos. Alexandra szerint öt-hat ember rendszeresen betör a házakba, udvarokba azért, hogy az onnan lopott holmiból kábítószert vásároljanak. A helyi nő jól érzékeli a helyzetet: a rendőrség számaiból is az látszik, idén valóban „magasabb fokozatba” kapcsoltak a kenderesi tolvajok. A kenderesi polgárőrség azonban felveszi velük a harcot.

Járőrszolgálat előtt egyeztet (balról jobbra) Szilágyi Ferenc (balra), Németh Csaba, Lódi Csaba Endre és Ökrös István polgárőr. Nemrég újjá alakult a kenderesi polgárőrség

Fotó: Daróczi Erzsébet

Mint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunk érdeklődésére közölte, 2024 első félévében 45 lopást regisztráltak Kenderesen, míg ez 2022-ben 23, 2023-ban csak 16 volt, azaz két év alatt összesen nem történt annyi tolvajlás, mint idén hat hónap alatt.

– Kenderesen és a hozzá tartozó Bánhalmán a bűnözés hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de mindig probléma. Most olyan időszak van, amikor a vagyon elleni jogsértések száma jelentősen megnőtt – erősítette meg érdeklődésünkre Barabásné Forgács Edit polgármester, aki arról is szólt, ezek visszaszorítására az önkormányzat a kiépített kamerarendszer további fejlesztési lehetőségeit keresi.

– Napi kapcsolatban vagyok a polgárőrséggel és a rendőrséggel, az ő segítségüket is kérjük. Több alkalommal fordultam a szakhatóságokhoz is, hogy megoldást találjunk a súlyossá vált helyzetre – fogalmazott Barabásné Forgács Edit.

Idén közel ezer óra szolgálatot teljesített a kenderesi polgárőrség

A Városi Polgárőrség Kenderes 2023 második félévében szerveződött újjá. Ezt már Szilágyi Ferenc, a polgárőrség titkára mondta.

– Gyakorlatilag a nulláról kezdtük a szolgálatellátást, s az év az egyesület anyagi helyzetének rendezésével is telt. Mára van egyenruhánk, a kollégákkal a rádiókapcsolat is biztosított egy-egy szolgálat során, így idén jóval aktívabb munkát tudtunk végezni, majd ezer óra szolgálatot teljesítettünk már. Közben polgárőr társaimmal feltérképeztük a települést a bűnelkövetések módjával, gyakoriságával kapcsolatosan. Tapasztalataink szerint a legtöbb bűncselekményt éjszaka követik el Kenderesen, de ma már fényes nappal is gátlástalanul lopnak a városban. A váratlan időben és helyszínen megjelenő járőrszolgálatunkkal igyekszünk a bűncselekményeket megakadályozni. Elmondhatom, az elmúlt időszakban több sikeres tettenérésünk is volt. A munkánk a járőrszolgálat mellett kiegészül a helyi városi rendezvények biztosításával is – sorolta Szilágyi Ferenc.