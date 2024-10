– Éppen Szolnokra tartottunk a nagylányommal, amikor „belefutottunk" a balesetbe – mondta el érdeklődésünkre egy tószegi hölgy, aki az autójából egy képet is készített a pórul járt járművekről.

Két autó rohant egymásba a 4625-ös út 7-es kilométerénél

Forrás: Beküldött fotó

– Néhány perccel azelőtt történhetett a baleset, mielőtt odaértünk, nemsokára meg is érkeztek a tűzoltók és a mentők is. Akkor már eléggé feltorlódott a forgalom is – részletezte a hölgy.

Mint megírtuk, frontális karambol történt a Tószegi úton. Ám hogy mekkora lehetett a baj, azt akkor még csak találgatni tudták a baleset miatt dugóba került autósok. De amikor mentőhelikopter is landolt a közelben, nyilvánvalóvá vált, hogy súlyos karambol miatt alakult ki a kocsisor.

A Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók elnevezésű csoportban a balesetről szóló bejegyzésnél 17.15-kor azt írták, hogy az útzár megszűnt, amit azóta a rendőrség is megerősített.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetben öt ember sérült meg. Állapotukról egyelőre nem kaptunk információt.