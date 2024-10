A férfi olyan erővel szurkálta a nőt, hogy a bicska elgörbült, ezért a konyhából kihozott egy méretes húsvágó kést, mellyel kivégezte a nőt.

A vádirat szerint a nyaka mindkét oldalán mély vágást ejtett a nyelő- és a légcsövén, melynek következtében az asszony rövid idő elteltével életét vesztette.

Az október elsejei tárgyaláson még a perbeszédek megtartására is esély adódott, ezzel szemben január hetedikén még újabb tanúk meghallgatására is sort kerít a büntetőügyet tárgyaló dr. Nádor Zoltán bíró.

A vádlott és védője kedden ugyanis új indítványt nyújtott be a bizonyítási eljáráshoz. Noha a vádlott a korábbi vallomásaiban, de még az előkészítő ülésen is magára vállalta a gyilkosságot, ám kedden 180 fokos fordulat állt be az ügyben. A márciusi előkészítő ülésen az emberöléssel vádolt férfi, valamint az ügyész és a terhelt jogi képviselője is „várta” az életfogytig tartó szabadságvesztésről szóló ítélet kihirdetését, ám Nádor bíró nem látta teljesen bizonyítottnak, hogy a sértett nyakára a végzetes késszúrások, -vágások milyen irányból érkeztek. Ezért megtagadta az élettársát különös kegyetlenséggel meggyilkoló 36 éves jászladányi férfi bűnösséget beismerő nyilatkozatát. Ez pedig bizonyítási eljárás lefolytatását eredményezte.

180 fokos fordulat az ügyben: a vádlott visszavonta beismerő vallomásait

A mostani tárgyaláson a vádlott már nem ismerte el bűnösségét. Egyrészt azzal védekezett, hogy nem biztos, miszerint ő lenne az elkövető. Maga helyett egyik sógorára „mutogat”. Továbbá azt is védelmére hozta fel, hogy ha mégis részese lehetett az emberölésnek, úgy az a korábbi epilepsziás rohamai, valamint agyi- és szívinfarktusai következtében beálló emlékezetkieséssel magyarázható.

A vádlott és a védő indítványozta több igazságügyi – neurológiai, általános orvos, pszichiátriai – szakértő, továbbá közel tíz tanú beidézését és személyes meghallgatását.

Az ügyész az indítvány elutasítására tett javaslatot, mondván az eddigi szakértői vizsgálatok és a tanúk beszámolói egyértelműen alátámasztják, hogy a vádlott a bűnös. Dr. Nádor Zoltán a tárgyalást január 7-re elnapolta, és néhány nap gondolkodási idő után dönt a vádlotti indítvány sorsáról.