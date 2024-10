Kihagyhatatlan lehetőséget kínál szolnokiaknak egy facebookos oldal. A Szolnok tömegközlekedési térképe elnevezésű felület segítségével olcsó buszbérletet lehet vásárolni. Ne essünk csapdába, csupán az internetes csalók Szolnokon újabb módszerrel álltak elő.

Az internetes csalók Szolnokon most „buszra szálltak", akciós bérletet kínálnak

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Csábító ajánlatot kínálnak az internetes csalók Szolnokon

– Kizárólagos ajánlat szolnoki lakosoknak a Volánbusz Zrt. 25 éves fennállásának tiszteletére! Vásároljon új havi bérletet és élvezze a korlátlan utazást minden közlekedési eszközön 6 hónapig mindössze 950,50 Ft! Siess, az ajánlat csak az első 500 vásárlóra érvényes! Az ajánlat 7 napig érvényes! – olvasható az oldal egyik bejegyzésében.

Valóban nagyon kecsegtető az ajánlat, ugyanakkor azonnal gyanút is kelthet az olvasóban. 950,50 Ft? Mióta is nem használunk már filléreket? Ahogyan az is feltűnhet, hogy a posztba szereplő képen 25 kilométeres távra hirdetik a bérletet. Egy hozzászóló szerint több mint egy éve nem létezik ilyen, vagyis nem lehet adott kilométerre szóló bérletet váltani.

A rendőrség felhívja a figyelmet az új módszerre

Hogy ezek után rákattintott-e valaki a bejegyzésben szereplő linkre, nem tudjuk, mindenesetre a rendőrség figyelmét is felkeltette a csalási kísérlet. A Magyar Rendőrség hivatalos közösségi oldalán egy figyelemfelkeltő videóban beszélnek arról – utalva a fent említett közösségi oldalra –, hogy ez bizony egy újabb csalás.

Megint egy kamu poszt, ott van benne a kamu link. Ha erre kattintasz, nem jutunk el Szolnokra. Vedd meg a bérletet a hivatalos oldalon

– hívja fel barátja figyelmét az egyenruhás rendőr a videóban.

– Hogyan működik a legújabb csalás? A Facebook feldob egy oldalt, amin buszbérletet kínálnak olcsón, ott azonban egy adathalász linkre kellene kattintani. Senki ne tegye! – hangsúlyozza és int óva a rendőrség.

Nem csak szolnokiaknak szól a kamu ajánlat

Legyünk tehát óvatosak! Ahogy a hivatalos szerv kéri, buszbérletet mindig csak az illetékes szolgáltató hivatalos oldalán vásároljunk. Mint kiderült: nem csak Szolnokon kell óvatosnak lenni. Kíváncsiak voltunk, használtuk a Facebook keresőjét, s sorra találtuk a teljesen ugyanilyen közösségi oldalakat. Ahogy Miskolc, úgy Eger, és például Kecskemét nevével is létrehoztak ilyen felületeket, s azokon hasonló „feltételekkel” kínálják az olcsó bérleteket. Tényleg nem árt nagyon résen lenni.