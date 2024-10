Nem tétlenkedett az a jászberényi tolvaj, aki bő két hét alatt hétszer is akcióba lendült. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

Két hét alatt hétszer indult lopni egy jászberényi tolvaj, aki akciói során fél millió forintnyi holmit tulajdonított el

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– A Jászberényi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt indítványozta egy 27 éves jászsági férfi letartóztatását, aki bő két hét alatt hétszer is elindult lopni és ugyan három alkalommal eredménytelenül járt, de így is több mint fél millió forint értékben lopott el vagyontárgyakat – tájékoztatta hírportálunkat az üggyel kapcsolatban dr. Ocsovai Ágnes.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője hozzátette: a rendelkezésre álló adatok szerint a férfi Jászberényben, 2024. szeptember 25-e és október 11-e között összesen hét alkalommal lopott, illetve próbált meg lopni felújítás alatti ingatlanokból, pékségből, de vendéglátóhelyről is eltulajdonított pulton hagyott telefont.

Volt, hogy nem lopott, csak rongált a jászberényi tolvaj

– Első alkalommal nem sikerült magával vinnie semmit, de így is megrongálta az elektromos kapu zárját és a nagykapun keresztül távozott. Másodjára szintén egy felújítás alatt álló pékáru üzletbe jutott be az ajtó befeszítésével, és onnan 340 ezer forint értékben lopott el elektromos szerszámgépeket. Itt pár nap múlva ismételten megjelent és további százezer forint értékben lopott el talicskát, seprűt, különféle szerszámokat és eszközöket, valamint egy női kerékpárt – részletezte a szóvivő.

Mint megtudtuk: a férfi október 11-én is akcióba lendült, hajnalban egy felújítás alatt álló ingatlan udvarába ment be a kerítésen átmászva, ahol a bejárati ajtót betörte, de végül nem tudott semmit sem magával vinni. Végül abból az ingatlanból lopott 185 ezer forint értékben készpénzt, táblagépet, parfümöt, és karórát, ahol a szívességi lakóként tartózkodott.

Elrendelték a letartóztatását, de fellebbezett

– Az ügyészség indítványa szerint a többszörösen büntetett, különös visszaesőnek minősülő gyanúsítottal szemben fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Hivatkozott az ügyészség arra is, hogy a gyanúsítottal szemben jelenleg is folyik vagyon elleni bűncselekmény miatt büntetőeljárás, így esetében a bűnismétlés veszélye is megalapozott.

A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a férfi letartóztatását

– részletezte dr. Ocsovai Ágnes.