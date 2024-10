Katasztrófavédelem 1 órája

Jászkunsági tűzoltók elismerése: a legkiválóbbakat köszöntötték

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állománya idén is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A katasztrófavédelem központjában október 21-én megtartott ünnepi állománygyűlésen a legkiválóbbakat is köszöntötték. A jászkunsági tűzoltók elismerése azt jelzi, hogy térségünkben is jól teljesít a katasztrófavédelem.

Mészáros Géza Mészáros Géza

– 1956 hősei példát mutattak a hazaszeretetről, az emberségről – fogalmazott ünnepi beszédében Laczkó Levente tűzoltó ezredes, megbízott megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető. Lantos László tűzoltó százados, a Kunszentmárton HTP szolgálatparancsnoka

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Jó hírét viszi térségünknek a jászkunsági tűzoltók elismerése – A magyar emberek a forradalom idején bizonyították, hogy összefogással lehet azt az erőt biztosítani, amely a szabadságot hozta el több évtizeddel később. 1956 hősei a hazáért és a függetlenségért küzdöttek, kötelességünk ezt a szellemiséget megőrizni és továbbadni – hangsúlyozta a tűzoltó ezredes. Nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter kiemelkedő tevékenysége elismeréseként soron kívül előléptette tűzoltó őrnaggyá Lantos László tűzoltó századost, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnokát. Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem főigazgatója soron kívül előléptette tűzoltó alezredessé Ecsedi Sándor László tűzoltó őrnagyot, a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesét. Ecsedi Sándor László tűzoltó őrnagy, a Karcag HTP parancsnokhelyettese

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság A főigazgató dicséretben és jutalomban részesítette Fütyű Péter tűzoltó századost, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító főügyeletesét. Fütyű Péter tűzoltó százados, a JNSZ VMKI Főügyeleti Osztályának főügyeletese

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!