A vádlott immáron a negyedik kirendelt ügyvédjével szövetkezett, ártatlanságát bizonyítandó. Az eddigi védőkkel azért nem volt elégedett, mert szerinte nem tettek meg mindent az érdekében. A mostanival szemben is vannak aggályai, mint jelezte ezt korábban, de ezúttal nem kezdeményezte a lecserélését.

A legutóbbi tárgyaláson elhangoztak az ügyben a perbeszédek. Az ügyész lényegében fenntartotta az eredeti vádirati tényállásokat. A vádlottat a minősített testi sértések mellett az emberölésben is bűnösnek tartja. Ezzel szemben a védőbeszédében az ügyvéd vitatta az emberölési szándékot, sőt, ismeretlen személy idegenkezűségét is felvetette a bíróság előtt. A vádlott az utolsó szó jogán továbbra is tagadta a gyilkosságban való részvételét.

A bírósági eljárás során bizonyosságot nyert a vádlott bűnössége

Dr. Hajdu Anna bírónő néhány órás értékelés után kihirdette az ítéletet. A vádlottat, akinek a szavahihetőségét a számos eltérő, olykor meghökkentő vallomása miatt megkérdőjelezhetőnek tartja, bűnösnek mondta ki. Mindkét vádpontban: a minősített testi sértésekben és az emberölésben egyaránt. Ezért őt tizenhat év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte.

A vádlottra tizenhat év börtönt sóztak, s bár fellebbezett, de az első fokú ítélet után visszakísérték a büntetés-végrehajtási intézetbe

Fotó: Mészáros Géza

Az ügyész három nap gondolkodási időt kért. Az ügyvéd szerint, mivel kétséget kizáróan nem nyert bizonyságot, hogy a védence követte el az emberölést, ezért elsődlegesen a vádlott felmentését kérve, másod sorban a halált okozó testi sértés megállapítását indítványozva fellebbezett. A vádlott láthatóan ingerülten fogadta az ítéletet, hangoztatván, hogy őt ártatlanul hurcolják meg. Ő is fellebbezett, így a Szolnoki Törvényszéken meghozott elsőfokú határozatot felülbírálva majd a Szegedi Ítélőtábla fogja kimondani a végső szót.