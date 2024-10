Kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt indítványozta egy 43 és egy 34 éves karcagi férfi letartóztatását a Karcagi Járási Ügyészség – tudtuk meg hétfőn a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészségtől. A karcagi dílerek Karcagon és környékén árultak kábítószert.

Karcagi dílereket tartóztattak le, akik az egész környéken terítették a füstölő nevű kábítószert

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az ügyészségi tájékoztatás szerint a „munkát” tavaly szeptember elején kezdték és október közepéig végezték. Az idősebb férfi Kunmadarason és Püspökladányban is árulta az általuk füstölőnek nevezett kábítószert, nála nem csak pénzzel, de munkavégzéssel is lehetett fizetni az anyagért.

Az ügyben múlt szerdán hallgattak ki a rendőrök több karcagi lakost is. A 43 éves férfi mellett akkor annak 19 éves élettársa és egy 28 éves rokonuk neve is felvetődött a kábítószerüzletben. Mint a police.hu akkor beszámolt, a karcagi nyomozók a kutatás során összesen több mint 300 gramm új pszichoaktív anyagot, mérlegeket, simítózáras tasakokat, adagolókanalat, mobiltelefonokat, valamint több százezer forintot, valutát és ékszereket foglaltak le, emellett őrizetbe vették őket.

Egyelőre letartóztatásban a karcagi dílerek

Az ügyészség hétfői közlése szerint azért indítványozták mindkét, már büntetett férfi letartóztatását, mert mindkettőjük esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, és a bizonyítás megnehezítésének veszélye is megalapozott. Az ügyészség arra is hivatkozott, hogy a gyanúsítottaknak megélhetési forrása a dílerkedés, így esetükben a bűnismétlés veszélye is fennáll.

A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A kényszerintézkedés elrendelésével szemben a gyanúsítottak fellebbeztek, így végleges döntést a letartóztatás kérdésében a Szolnoki Törvényszék hoz.