Volt dolguk a jászkunsági rendőröknek az elmúlt héten is. Íme, mutatjuk, így alakultak a közlekedésrendészeti adatok abban az időszakban.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– Az egyenruhások tizenöt ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, valamint hét személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. A forgalom-ellenőrzők 555 gépkocsit mértek be, melyek túllépték a megengedett sebességet, továbbá 222 kerékpárost is ellenőriztek, akiknél 39 esetben állapítottak meg valamilyen szabálysértést – számolt be a statisztikáról András Hunor Lehel. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensének tájékoztatása szerint a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a főbb baleseti okokra, úgy, mint az elsőbbségi szabályok, a sebességtúllépés, kanyarodási szabályok, valamint a követési távolság betartására.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a biztonsági övet bekötve, a figyelmet az úttestre és annak környezetére összpontosítva, a sebességhatárokat, az elsőbbségi szabályokat, valamint a KRESZ szabályait betartva közlekedjenek – hívta fel a figyelmet végül a sajtóreferens.