„Néma” hallgatott arról, hogy volt-e önbíráskodás Jászalsószentgyörgyön

A bíró „Némát” is szóra bírta (volna), aki a pálhalmai büntetés-végrehajtási intézetből kivetítőn keresztül vett részt a tárgyaláson. Noha róla az ügy tanúi először érthetetlen állásponton voltak:

„ott baj van a toronyban”,

„mentálisan zavart”,

„gyengeelméjű”,

„évekig egy szót sem szólt, azért „Néma” a neve”,

„vigyázni kell vele, mert csendes őrült, erőszakos természetű”,

ám a meghallgatásán bebizonyosodtak a személyéről alkotott vélemények.

A bírói kérdéseket „Néma” is emlékezetkiesésre” hivatkozva hárította el, s bár a most felolvasott, három évvel ezelőtti vallomásai precízek, név szerintiek és időpontosak voltak, azokra szerdán csak annyit mondott, „bizonyára be voltam rúgva, azért mondtam annyi hülyeséget”. Aztán röhögött egy nagyot és integetett a kamerán keresztül az általa ismert tanúknak, újszászi földijeinek.

Ez a megnyilvánulása persze Nánási bírón, az ügyészen és írnokon kívül minden más jelenlévőt, vádlottakat, tanúkat, a védőket és az érdeklődő hallgatóságot is hangosabb nevetésre bírta.

Hogy mit szűr le a komoly tartalmú bizonyítási eljárás olykor komolytalannak tűnő szerdai tárgyalásáról a bíró, azt nem tudni. Viszont ebben az évben három tárgyalási napot még kitűzött, amelynek egyikén az ügyészi perbeszédre is sor kerülhet akár.