A vád szerint a vádlott tavaly ősszel arra vállalkozott, hogy segít egy idős jászkiséri lakos ház körüli munkájában. A házigazda nem gondolt arra, hogy akit ideiglenesen felfogadott, az a munka végeztével nem lesz elhagyni az ingatlanját. Az ifjú ugyanis önkényesen beköltözött a lakóhelyére. És arra sem, hogy az élete is veszélybe kerül. Pedig ez történt.

Dr. Nagy Orsolya bírónő (szemben) első fokon hozott ítéletében elhangzott: a vádlott (háttal) önkényesen beköltözött a sértett házába, majd az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletét kimerítve bántalmazta őt

Fotó: Mészáros Géza

Az illető 2023 októberében, a bérmunkája végeztével nem távozott el abból a házból, ahol befejezte a javítási feladatait. A tulajdonos akarata ellenére azonnal be is költözött az idős férfi házába. A házigazda megpróbálta a „kakukkmadarat” elzavarni, aki nem hogy „kirepült” volna, de meg is fenyegette, majd meg is ütötte a vendéglátóját. A tavalyi év novemberében két alkalommal is megverte és megrugdosta a szerencsétlenül járt idős embert. November 9-én és 10-én is többször ököllel ütötte, majd lábbal megrúgta az áldozatát. A bántalmazás olyan súlyos volt, hogy 2023. november 11-én mentőt kellett hívni a bácsihoz, akit kórházba szállítottak, ahol életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta.

A vádlott elismerte, hogy önkényesen beköltözött hozzá, majd meg is verte a házigazdát

A büntetőügyben 2024. október 11-én előkészítő ülést tartottak a Szolnoki Törvényszéken. Miután az ügyész ismertette a vádiratot és a három és fél év börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, a vádlott dr. Nagy Orsolya bírónő előtt beismerte a bűnösségét és lemondott a tárgyalási jogáról. Csupán szerényebb mértékű büntetés megállapítása miatt jelentett be fellebbezést.

A bíró egy óra elteltével határozatot hozott: a jászkiséri fiatalembert életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt bűnösnek mondta ki. Két és fél éves börtönbüntetésre ítélte, amelynek kétharmadnyi kitöltése után feltételesen szabadulhat is akár.

Az ügyész súlyosbításért fellebbezett, a vádlott és védője pedig három nap gondolkodási időt kért. A büntetőügyben az ügyészi fellebbezés miatt a Szegedi Ítélőtábla hoz majd jogerős döntést.