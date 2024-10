Október 29-én, kedden megkezdődött a bizonyítási eljárás. Dr. Nádor Zoltán bíró meghallgatta a vádlottat, továbbá azt a szomszédot, aki a cselekmény idején a Czakó Elemér úti lakás előtti folyosón szétválasztotta a két verekedő asszonyt. És meghallgatta zárt ülésen a lelkileg megviselt, ezért különleges bánásmódot igénylő sértettet, aki elszenvedte és közepes sérüléssel élve megúszta a sarokkéses támadást.

Dr. Nádor Zoltán bíró a keddi tárgyaláson felmutatta a corpus delicti-t, a perdöntő bizonyítékot, vagyis:

az ujjlenyomatokkal,

dns-maradványokkal

vérrel szennyezett rozsdamentes sarokkést is.

A kozmetikusi végzettséggel is rendelkező vádlott nem zárta ki, hogy az övé, csak azt nem érti, miként kerülhetett a pedikűrös eszköz a sértetthez. A vádlott tagadja tehát a kísérleti szakban maradt gyilkosságra vonatkozó cselekményét, viszont annak ellenére, hogy több bizonyíték is a bűnösségére utal, már tervezi a reményei szerint felmentő ítélettel záruló büntetőeljárás utáni életét. Elmondása szerint hamarosan nyugdíjazzák, azt követően pedig kiköltözik az Angliában élő fiához, mert már nem akar Magyarországon élni. Nádor bíró tervei szerint ebben az évben akár ítélet is születhet, s annak függvényében derül ki, hogy egy ideig kell-e várnia a kiutazással az asszonynak...