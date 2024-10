Vajon mit élhetett át az a kiskorú gyermek, akit szexuálisan bántalmaztak a nevelőszülei? A házaspár közösen bántalmazta a fiút. Az aljas tett elkövetői évekre börtönbe kerülhetnek.

Hogy tehettek ilyet? Egy házaspár szexuálisan bántalmazta a nevelésükre bízott kiskorú gyermeket

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

– A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség a tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt indítványozta egy vármegyei településen élő házaspár letartóztatását. A pár közösen bántalmazta szexuálisan a nevelésükre bízott kisfiút – tájékoztatta hírportálunkat az üggyel kapcsolatban dr. Ocsovai Ágnes.

Szexuális cselekményekre kényszerítették a gyermeket

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője kiemelte: a rendelkezésre álló adatok szerint a férfi és felesége a lakóhelyükön a nevelésükre bízott, tizenkettedik életévét be nem töltött kiskorú fiú gyermeket 2023 májusa előtt – amíg a gyermeket a gondozásukból ki nem emelték – rendszeresen különböző szexuális cselekmények tűrésére, illetve annak végzésére kényszerítették, illetve a saját szexuális cselekményeikbe is bevonták.

A férfi korábban is követhetett el szexuális bántalmazást

– A főügyészség az indítványában hivatkozott arra, hogy figyelemmel a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a kiszabható büntetés nagyságára (5-20 évig tartó szabadságvesztés) mindkét gyanúsított esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint az ügy jellegéből adódóan a bizonyítás megnehezítésének veszélye is. A férfi esetében arra is hivatkozott az ügyészség, hogy vele szemben jelenleg hasonló bűncselekmény miatt folyik büntetőeljárás, így az ő esetében a bűnismétlés veszélye is megalapozottan feltehető – részletezte dr. Ocsovai Ágnes.

Mint megtudtuk: a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását. Azzal szemben fellebbezést jelentettek be, így a letartóztatás kérdésében végleges döntést a Szolnoki Törvényszék hoz majd.