Az eset tavaly év elején vált büntetőüggyé. Szolnoki rendőrnyomozók 2023. február 21-én délután kutatást tartottak egy 37 éves férfi szolnoki, Madách utcai lakásán. A szolnoki drogdíler édesanyja tulajdonában lévő ingatlanjában több mint hárommillió forint készpénzt, valamint jelentős mennyiségű kábítószer gyanúját keltő anyagot, több doboz tiltott teljesítményfokozó szert, és ezek mérésére, adagolására alkalmas eszközöket foglaltak le.

A szolnoki drogdíler büntetőügyében megszületett az ügyészi indítvánnyal szemben enyhébb ítélet, ám az érintett fellebbezett ellene, mert még tovább szeretné azt mérsékelni

Fotó: Mészáros Géza

A rendőrök a 37 éves férfit még aznap előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd éjfélkor őrizetbe vették és előterjesztették a letartóztatását.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség 2024. június 4-én jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat ellene.

A Szolnoki Törvényszéken most október 3-án volt a vádlott büntetőperének előkészítő ülése. Az ügyész akkor kilenc év fegyházban letöltendő szabadságvesztést indítványozott a vádlottra. Az illető és védője nem vitatta a vádirati tényállást. A férfi a bűnösségét is elismerte, viszont sokallta az ügyész által felajánlott kilenc év fegyházat. Dr. Nádor Zoltán bíró az ülést tárgyalássá nyilvánította, a bizonyítási eljárást megkezdte, és egy óra leforgása alatt már a perbeszédek is elhangoztak. Az ítélethozatalt viszont október 10-re elnapolta.

A szolnoki drogdíler enyhítésért fellebbezett

Csütörtökön kora délután megszületett a határozat: a bíró hét év letöltendő börtönbüntetéssel sújtotta a férfit – amely előnyösebb, mint az ügyész által indítványozott kilenc év fegyház. A vádlott a büntetése kétharmad részének kitöltése után feltételesen szabadulhat akár. Vele szemben hárommillió forint vagyonelkobzást és az eljárás során felmerült több mint két és félmillió forint bűnügyi költség megfizetését is elrendelte.

Az ügyész az ítéletre vonatkozóan három nap gondolkodási időt kért. A vádlott és védője viszont további enyhítésért fellebbezett. Az ügyben a jogerős ítéletet a másod fokon eljáró Szegedi Ítélőtábla mondja majd ki.