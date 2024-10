Az elkövetkező napokban többen kilátogatnak a temetőbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Vannak olyanok is, akik otthon gyújtanak gyertyát, ami könnyen tüzet is okozhat. Egy kis figyelemmel azonban megelőzhető a tragédia nem csak a lakásokban, a sírkertekben is. Temetőtűz Szolnok vármegyében négy alkalommal pusztított ebben az évben.

A temetőtűz Szolnokon is egy kis figyelemmel megelőzhető

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

– A legtöbbször temetői aljnövényzet égett. Volt, ahol csak néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, de olyan is, ahol ezerötszáz négyzetméteren pusztított a tűz – tudatta Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Tavaly alig volt temetőtűz Szolnok környékén

Mint elmondta, tavaly október vége és november eleje környékén csapadékos volt az időjárás, ezért ebben az időszakban csupán egy temetőben keletkezett tűz. Csapadékmentes időjárás esetén viszont fokozott a veszély.

– A megelőzés érdekében tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól. Csak hőálló tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg. Úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. Az égő mécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el – sorolta a jó tanácsokat.

Hozzátette, a temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat.

– Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot és értesítse a temető biztonsági személyzetét – hangsúlyozta.

Otthon is érdemes körültekintően meggyújtani a mécsest

Ebben az időszakban sokan otthon is gyertyát, mécsest gyújtanak.

– Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz, vagy felügyelet nélkül hagyják. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés – javasolta a szóvivő. Hozzátette, hasonló a helyzet a töklámpással is. Halloween miatt sokan faragnak lámpást, melyet stabil talajra kell helyezni, távol a többi olyan tárgytól, melyeket ki tudna gyújtani.