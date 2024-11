Baleset történt Fegyvernek közelében péntek délelőtt. Az esetről először egy Szolnok környéki útinformációkkal foglalkozó Facebook-oldalon írtak a kommentelők. A beszámolók szerint a karambol miatt kocsisorok alakultak ki, bár lassan lehetett haladni a 4-es főúton.

Úgy tudjuk, a rendőrség is megérkezett a helyszínre, de már be is fejeződött a munkájuk, információink szerint nem volt sérültje a balesetnek.