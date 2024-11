A Tiszafüredi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt indítványozta egy 26 éves hernádi férfi letartóztatását, aki országosan hirdetett az interneten eladásra a birtokában nem lévő vagyontárgyakat, és károsított meg több személyt is – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség.

A férfi csalásból tartotta fent magát

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2024 júniusától az elfogásáig egy internetes hirdetési felületen különféle dolgok eladására irányuló, valótlan tartalmú hirdetéseket adott fel azért, hogy a meghirdetett dolgok eladásának látszatát keltve a hirdetésekre jelentkezőket megtévessze.

A meghirdetett dolgokkal a férfi már a hirdetések feladásakor sem rendelkezett, azokat nem is állt szándékában később sem beszerezni azért, hogy a megrendelőknek eljuttassa.

Egy füredi férfi is csalás áldozata lett

A hirdetései között szerepelt többek között fűnyíró traktor, aminek a 690 ezer forintos vételárát és a szállítási költségét egy tiszafüredi férfi át is utalta a gyanúsított bankszámlájára.

Ezen felbuzdulva a csaló további 166.000 forint átutalását kérte a férfitől arra hivatkozva, hogy a korábban megadott összeg nettó vételár volt, és a sértettnek még át kellene utalnia az áfa összegét is, amit a tiszafüredi férfi teljesített is, azonban a fűnyírót hiába várta, az nem érkezett meg.

Egy másik esetben egy kőröshegyi férfit csapott be. Neki álnéven 450.000 forintért adott el fűnyíró traktort, és további 15.000 forintot kért szállításra. A becsapott férfi át is utalt 250.000 forintot a gyanúsítottnak, aki számon kérte rajta, hogy nem a megállapodásuk szerinti összeget kapta meg, ezért mégsem adja el a sértettnek a fűnyíró traktort. A gyanúsított ígéretet tett ugyan az összeg visszautalására, azonban az nem állt szándékában, és azt nem is utalta vissza.

A férfi többszörösen büntetett, és jelenleg hat másik büntetőeljárás folyik ellene. Ebben az ügyben is felmerült legalább 20 további csalás gyanúja, így az ügyészség az indítványában hivatkozott a férfivel szemben a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélyére is.

A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra.