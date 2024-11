Nagyjából este hat óra körül jelezték a Szolnok környéke útinform és egyéb fontos infók elnevezésű Facebok-csoport tagjai, hogy óriási baj van az M4-esen Ceglédbercel térségében, Szolnok irányába.

Fotó: Shuttestock.com / Forrás: Illusztráció

A hivatalos beszámolók is alátámasztották: égő autó az M4-esen, a 61-es kilométernél az oltási munkálatok idejére megállították a forgalmat, így óriási torlódásra kell számítaniuk az autósoknak. Az 56-os kilométernél az Albertirsa/Dabas csomópontnál leterelik a forgalmat az autóútról. Aki teheti, Albertirsa és Ceglédbercel között a 4-es főút felé kerüljön, javasolta az útinform.

Ezt okozta az égő autó az M4-esen

A poszt hozzászólásai között további információkat osztottak meg a helyszíni dugóban várakozók. Volt, aki arról írt, hogy épp megérkeztek a tűzoltók, mások pedig arról számoltak be, hogy mentőt is láttak a helyszínen. Megint mások pedig azt tették szóvá, hogy vannak, akik nemnyugodtak bele, hogy óriási dugóba kerültek, és megpróbálnak előre furakodni a kocsisorok között. A csoportban az égő kocsiról egy döbbenetes videót is megosztott valaki.

Az útlezárás idején egyébként se Budapestről Szolnokra, se Szolnokról Budapestre nem lehetett eljutni az M4-esen.