A jászkunsági rendőrök 15 ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, valamint 12 személyi sérüléssel járó és 1 halálos közúti baleset helyszínén intézkedtek az elmúlt héten – olvasható a police.hu oldalon. A forgalom-ellenőrzők 311 járművet mértek be, melyek túllépték a megengedett sebességet, továbbá 216 kerékpárost is ellenőriztek, akiknél 41 esetben állapítottak meg valamilyen szabálysértést.

Fotó: Hüvösi Csaba / Forrás: MW archív

A hétvége során több közlekedési baleset is történt, melyek többsége azért következett be, mert a sofőrök nem az út-és látási viszonyoknak megfelelően közlekedtek. Egy esetben ráadásul a járművezető ittas is volt.