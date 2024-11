Hihetetlen, hogy egy rejtélyes jászberényi tolvaj kimondottan a drótszamarak kerekére hajt. A sorozatos jászsági kerékpárlopások felháborodást váltottak ki a közösségi oldalon.

Felháborodást váltottak ki a jászsági kerékpárlopások, melyekről a közösségi oldalon számoltak be a lakosok. Egy jászberényi tolvaj a vasútállomáson oldott kereket

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Leszerelte, ellopta a bicikli első kerekét a jászberényi tolvaj

Egy fekete színű bicikli Jászkiséren a Csete bolt elől tűnt el, de a vasútállomáson is előfordult kerékpárlopás.

– Ne legyen nyugodt éjszakája annak az illetőnek, legyen az gyerek vagy felnőtt, aki elvitte a kerékpáromat zárás előtt a Csete bolt elől! – írta a kerékpár tulajdonosa. Hozzátette: tudja, hogy le kellett volna zárnia a kétkerekűt, de őt úgy nevelték fel, hogy soha ne vegye el a másét.

Egy másik posztoló a jászkiséri vasútállomás és környékén tapasztalható közbiztonsági problémákat vetette fel. Állítása szerint családjában körülbelül öt kerékpár rejtélyes eltűnéséről tud. Volt, aki arról számolt be, hogy nemrég a férje biciklijét is megbabrálták a jászkiséri Coop ABC előtt. Talán csak azért nem lopta el, mert éppen akkor érkezett meg a busz és az megzavarta.

Senki sem látott semmit, amikor a furcsa esetek történtek

A jászberényi vasútállomáson a minap bosszankodva tapasztalta egy férfi, hogy lelakatolt biciklijének hiányzik az első kereke. Erre egy hölgy azt írta, hogy a Nádor utcában az ő kerékpárjából is kilopták a kereket, sőt egy hozzászóló megemlítette, hogy az előző héten is látott 1-2 két első kerék nélküli biciklit a vasútállomáson. A lakosok természetesen azt is furcsállják, hogy senki nem látott semmit, amikor ezek az esetek történtek...