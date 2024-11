Az utóbbi időben megszaporodott az ilyen típusú tűzesetek száma, a közösségi média oldalain is egyre, másra felbukkantak a lángoló járműveket bemutató felvételek. A kocsitűz oltása korántsem gyerekjáték, bár nem is lehetetlen feladat, egyebek mellett erre vonatkozóan is adott tanácsokat a szakember, aki egyúttal elárulta, vármegyénkben idén eddig összesen hatvanegy gépjárműben keletkezett tűz.

A kocsitűz oltása nem egyszerű, de nem is lehetetlen feladat, a legfontosabb, hogy ne essünk pánikba

– A legtöbb esetben a gépjárművek nem megfelelő műszaki állapota okozta a bajt. Éppen ezért a műszaki ellenőrzések fontossága és rendszeressége kiemelkedő szerephez jut a megelőzés során. Mindezek mellett kulcsfontosságú, hogy valóban képzett szakemberrel vizsgáltassuk át a járművet – hangsúlyozta.

A hatvanegy esetből

harminchat személygépkocsi

tíz teherautó

tizennégy mezőgazdasági munkakép

valamint egy autóbusz

volt.

Kocsitűz oltása: őrizzük meg a lélekjelenlétünket!

– Ha a gépjárműből valahol folyik az olaj, egy-egy cső meglazult, itt-ott csöpög az üzemanyag és ez a gépjármű forró részeire hullik, onnantól már szinte borítékolható, hogy valami lángra kap – mondta a szóvivő. Egy járműben megannyi éghető anyag található, kezdve a több tíz liter üzemanyagtól, a gumi és műanyag alkatrészeken át az utastérben található változatos elemekig.

– Éppen ezért a kezdődő gépjármű tűz nagyon gyorsan terjed, ilyenkor higgadtan, de gyorsan érdemes cselekedni – hangsúlyozta Németh Ádám annak kapcsán, hogy mit tegyünk, ha kigyullad az autónk.

– Mondani könnyű, tudom, de ne essünk pánikba, főleg ha épp útközben észlelünk füstöt, lángokat. Egy hirtelen fékezés, a kormány félrerántása csak nagyobb balesethez vezethet. Igyekezünk minél gyorsabban, és minél szabályosabban félrehúzódni, megállni. Amennyiben van nálunk porral oltó, megpróbálhatunk beavatkozni, de csak miután biztonságosan kijutottunk a járműből és hívtuk a tűzoltókat, hiszen ez az első teendők között kell legyen – magyarázta Németh Ádám.

Képesek vagyunk cselekedni, de mégis hogyan néz ki a kocsitűz oltása?

Mivel könnyedén égési sérüléseket szerezhetünk a felforrósodott részektől, ha nem indokolt, ne érjük a járműhöz sehol. Mivel azonban a leggyakrabban a motortérben keletkezik tűz, itt érdemes először beavatkozni a továbbterjedés megakadályozásának érdekében.