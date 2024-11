A gyanú szerint a 19 éves helyi fiatalember több lopást elkövetett az elmúlt hónapokban Túrkevén – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kézre kerítették az elkövetőt

Forrás: Police.hu

Telefont, kerékpárt, gázpalackot, kéziszerszámokat, tisztálkodási szereket, csokoládét vitt el, de olyan ingatlan is volt, ahonnan 100 liter pálinkát zsákmányolt. Többször is előfordult, hogy a társadalmi együttélés szabályait nem tartotta be, és agresszívan, megbotránkozóan viselkedett. Életvitele oda vezetett, hogy november 14-én szóváltásba keveredett édesapjával, és a vita során egy késsel megsebesítette.

Ezt követően a rendőrök elfogták, és előállították a rendőrkapitányságra. A Túrkevei Rendőrőrs és a Mezőtúri Rendőrkapitányság munkatársai felgöngyölítették az összes szálat, és az ügyek egyesítését követően tízrendbeli lopással, magánlaksértéssel, garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsították meg. A nyomozó hatóság őrizetbe vette a férfit, majd a bíróság 30 napra elrendelte letartóztatását.