Végül semmilyen balhé nem volt az eset idején Jászalsószentgyörgyön, mégis, lassacskán négy esztendeje nem tisztázott, hogy volt-e bűncselekmény, illetve ki félemlített meg kit. Főleg, hogy hang- és kamerafelvételek vannak arról, hogy a most tanúként meghallgatott „Néma”, aki 2021. április 24-én Újszászról kocsikázott át Jászalsószentgyörgyre, egyedüli volt, aki – a képeken láthatóan látványosan – baseball-ütővel és teleszkópos viperával fitogtatta erejét az ominózus ingatlan előtti téren.

„Néma” azonban szerdán nem hazudtolta meg a csúfnevét.

S ha nem is maradt teljesen néma, ám

bírói,

ügyészi

és védői

kérdésekre csak annyit válaszolt: „Nem emlékszem. Biztosan be voltam rúgva!”. Akadt még egy furcsa és kacagtató elszólása is a kamerafelvételeken az ő szerepét fitogtató felvetésekre, miszerint: „Az én vagyok? Én nem látom és nem is emlékszem arra, hogy én vagyok-e én!”. E bonyolult válasza után nem is kísérletezett tovább senki a kiszámíthatatlan és beszámíthatatlan „Némát” szóra bírni, így a maszkos fegyőrök visszakísérték a „koronatanút” jelenlegi szálláshelyére, a börtönbe…